WWE | il sindaco di Londra  incontra Triple H e Nick Khan per discutere di una Wrestlemania a Londra

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il cittadino numero uno die la dirigenza della WWE, nel quale hanno discusso la possibilità di far diventare il sogno, di avere, in realtà.H raccontano di sensazioni positive sull’incontro, conche ha svelato di avere lui stesso il sogno di portare lo “Showcase of Immortals” nella capitale inglese.è la capitale sportiva del mondo, la casa degli eventi sportivi internazionali più importanti, con Sadiqche ha capito il potenziale dello sport, non solo nell’unire le persone ma anche nelle alte possibilità di un grande ritorno economico. Già ad Aprile illondinese si è messo in gioco per portare aventi provenienti dal Nord America e dal resto del mondo a, tra i quali proprio