Unibg nuova laurea in geopolitica | Oggi servono figure competenti che elaborino strategie d’azione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo. In un mondo sempre più votato a cambiamenti profondi nella società, nelle istituzioni e soprattutto nelle relazioni politiche, diventa necessario svilupparein grado di comprendere questo fenomeno su svariati fronti e l’università di Bergamo, in collaborazione con la Vita-Salute San Raffaele, ha deciso di ideare un corso dimagistrale, interateneo, in “, Economia eGlobali”. Gli ambiti di interesse che caratterizzeranno il neonato insegnamento, in partenza all’apertura del nuovo anno accademico 2024-2025, saranno in grado di fornire agli studenti una formazione avanzata e multidisciplinare nel campo delle scienze politiche, economiche e sociali con l’apporto, unico nel panorama italiano, di competenze psicologiche ed etiche.