Traffico Roma del 26-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla tangenziale est è chiusa tra viale Castrense l’uscita San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilin tutta la circostante i particolari nella zona di San Giovanni di Porta Maggiore è in viale dello Scalo di San Lorenzo Inoltre prorogata alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della rampa di ingresso di via Prenestina per mettersi sulla tangenziale nel Rione Monti nell’aria di Colle Oppio al via questa sera il rally diCapitale con le prove libere qualifiche e la consueta parata per le vie del centro e la suggestiva partenza da Colle Oppio davanti al Colosseo prevista per le 20 già da questa mattina hai fino alle 7 di domani 27 luglio modifiche alla viabilità e chiusura in tutta ...