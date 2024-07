Serena Bortone e lo specchio di Pistoletto | Ha violato il codice etico rischia sanzioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’affaire die delloautografato da Michelangelosi ingrossa. E ora parla proprio l’artista, che al Fatto Quotidiano propone di tagliare in due loe assegnarne metà alla conduttrice e metà alla Rai. La storia l’ha raccontata ieri il giornale di Marco Travaglio: in una puntata del marzo 2023 di Oggi è un altro giorno in cui era ospite l’artista di arte poverasi fece autografare uno, che portò poi a casa per esibirlo in salotto. «Non avevo proprio idea che fosse finito in casa da lei», spiega oggi. «Il mio è stato un atto di cortesia nei confronti di chi mi aveva invitato», aggiunge. Poi ricorda che il quadro specchiante originale è stato battuto all’asta per tre milioni e mezzo di euro. Mentre dell’autografo sullodinon è in grado di ricostruire il valore economico.