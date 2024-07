Obbligazionario tra banche centrali ed elezioni | come orientarsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Philippe Noyard, Global Head of Fixed Indi Candriam analizza il possibile impatto sui mercati obbligazionari delle politiche delle, e sugli scenari Europa., traedNegli Stati Uniti la crescita continua a sorprendere al ribasso,dimostrano i dati per il mese di giugno. Infatti, sia l’ISM manifatturiero che quello dei servizi hanno riportato valori inferiori a 50, un evento raro dopo la pandemia di Covid. Allo stesso modo, il mercato del lavoro ha mostrato segni di debolezza, con un modesto calo dei posti di lavoro non agricoli e un incremento del tasso di disoccupazione al 4,1%. Infine, i dati sull’inflazione (compreso il PCE) sono leggermente diminuiti. Tuttavia, la Fed ha continuato a mantenere toni relativamente cauti e i dot plot indicano ancora meno di 2 tagli dei tassi.