In Italia 350 morti l' anno per annegamento il 47% è under 15

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - L'rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo. Secondo l'Oms, nell'ultimo decennio, sono stati circa 2 milioni e mezzo iglobali. Le vittime più frequenti sono stati i bambini tra 1 e 4 anni, seguiti da quelli di età compresa tra 5 e 9 anni. In, sottolinea il ministero della Salute in occasione della Giornata mondiale, che si è celebrata ieri, si contano ognicirca 350 decessi per, con 800 ospedalizzazioni e 60.000 salvataggi. Numeri che si possono ridurre individuando le cause degli annegamenti (negli ambienti naturali sono soprattutto malori, correnti, fondali irregolari, sport acquatici e cadute), i luoghi dove avvengono, le condizioni che li determinano.