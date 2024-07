Il calciomercato più noioso di sempre Dal Psg all’Arabia fino alla Premier | se i ricchi spendono meno la Serie A non fa cassa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non si muove una foglia, o quasi. Il2024/2025 è tra iscoppiettanti della storia per ora: niente botti e soldi anche di. Certo, si è mosso uno dei migliori calciatori del mondo, Mbappè che è andato al Real Madrid: operazione nell’aria da tempo però e per giunta a parametro zero, seppur non certo gratuita tra bonusfirma e ingaggio. Ma si parla purdi uno dei più forti al mondo. Mbappè ha lasciato il Psg, la squadra che per un decennio ha approcciato ilin stile Di Caprio in “The wolf of Wall Street”, in particolare nella scena in cui butta via dollari: ad oggi, fine luglio, non fa registrare operazioni salvo l’acquisto di Safonov, portiere russo, per 20 milioni.