I ’ciuchi di battaglia’ di Bobo Rondelli a Crovara di Vetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Terre Matildiche Music Festival - domani sera alle 21 - accoglieràche farà tappa adiper un concerto in duo, piano e voce. L’inventore degli Ottavo Padiglione è tornato per cantare quelli che lui stesso chiama "i miei ciuchi da battaglia: ovvero quei brani che lo hanno portato ad essere una delle voci più interessanti della canzone d’autore del panorama nazionale. Il cantautore livornese ha da poco pubblicato "Storie assurde", un nuovo disco da ascoltare proprio come si potrebbe sorseggiare un bicchiere di vino al calar del sole. Una miscela di swing e brani d’autore, un libro di racconti sotto forma di canzoni dai toni irriverenti e testi politicamente scorretti, dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, ma non mancano passaggi più intimi e riflessivi, come da sempre è nell’animo di