Ecco ultime agghiaccianti parole di un’esperta escursionista al padre prima di caduta fatale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una donna di 20 anni è morta dopo essere scivolata eper circa 200 metri durante un’escursione sull’insidioso Half Dome dello Yosemite. Grace Rohloff, un’esperta, stava facendo un’escursione di 25 km con suoJonathan Rohloff quando è avvenuta la tragedia. “È scivolata di lato, proprio accanto a me, giù per la montagna”, ha raccontato Jonathan a SF Gate. “È successo così in fretta. Ho cercato di allungare la mano verso l’alto, ma lei non c’era già più”. Il duo-figlia era un’appassionati di escursionismo, così quando Grace è riuscita a ottenere un permesso per l’escursione all’Half Dome grazie a un sistema di lotteria, i due hanno guidato dalla loro casa in Arizona fino al Parco Nazionale dello Yosemite in California per la loro grande avventura.