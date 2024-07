Desio il campo nomadi ‘fantasma’ crea preoccupazioni tra i residenti | Siamo ostaggi di risse e degrado

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Un“fantasma”, ma con disagi e, per i, quanto mai concrete e tangibili. Disturbo notturno, con urla e. Una schiera di bombole di gas, sporcizia eovunque. Tutto in regola, però, secondo le forze dell’ordine uscite già alcune volte per monitorare la situazione, semplicemente perché i ““ non sbarcano tutte le loro attrezzature giù dai camper. O, se lo fanno, solo per brevissimi momenti, in modo da non dare nell’occhio ed essere sorpresi sul fatto in un “accampamento abusivo“. “È una situazione insostenibile e inaccettabile – racconta un residente nelle vicine palazzine, in via Oslavia –. Hanno occupato un parcheggio pubblico e fanno quello che vogliono senza che gli si possa fare o dire nulla”. Si tratta di un piazzale piuttosto ampio, al servizio del quartiere residenziale.