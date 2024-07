Chi partecipa alla Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi? I principali capi di Stato e chi manda l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lad’Aperturadi Parigi 2024 rappresenta uno degli eventi più importanti dell’anno a livello mondiale. Per l’importanza mediatica dei Giochi, per la loro universalità e per i valori che incarnano, questo è uno dei pochi momenti in cui tutto il Pianeta si può sentire unito. Per questo motivo è da sempre un‘autentica passerella di teste coronate,di, leader politici che dalle tribune applaudono le delegazioni dei Paesi che rappresentano. Secondo gli ultimi dati, che potrebbero però subire alcune modifiche nelle prossime ore, almeno 50 leader mondiali prenderanno parte all’evento, che si svolgerà oggi (venerdì 26 luglio) a partire dalle ore 19.30 lungo la Senna (sei chilometri dal Ponte d’Austerlitz al Ponte d’Iéna, davantiTorre Eiffel).