Campi Flegrei nuova scossa potente | magnitudo 4 e tanta paura fermata la linea metropolitana

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un’altradi terremoto aitra gli abitanti del quartieri di Napoli. Intorno alle 13,45 unadi4 ha interessato l’area, a forte rischio sismico; laè stata avvertita nei comuni vicini all’epicentro, ma anche in diversi quartieri della città, contra la popolazione, anche se fortunatamente non si registrano particolari danni e feriti.lae la Cumana Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale sullaVilla Literno – Napoli S.Giovanni Barra. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato delladopo l’evento sismico. La circolazione dei treni sull’infrastruttura AV è regolare. Sospesa la circolazione anche sulla Cumana.