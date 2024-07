Blitz dei ladri alla casa di riposo ‘Girasoli’ la Cisl | Sicurezza inadeguata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Reggio Emilia, 26 luglio 2024 – Sembrava tutto tranquillo ieriprotetta I Girasoli di Pieve Modolena, gestita da Asp Città delle Persone, quando a un certo punto l’urlo di una Oss ha rotto il silenzio alle prime ore dell’alba. “Siamo scesi tutti al piano terra trovando porte spalancate, mobili devastati, i distributori di bevande spostati al centro della stanza – racconta un’operatrice – Arnesi da scasso seminati in giro, in mezzo a bottiglie di superalcolici. In un attimo siamo saliti ai piani superiori, dove si trovano le camere degli anziani”. Spariti quattro televisori e la borsetta che una anziana teneva sul cuscino, gli armadietti del personale scassinati e divelti. Isi sono portati via anche profumi, soldi, portafogli e persino dei farmaci.