Annem su Canale 5 il film che sta conquistando tutti | ecco chi c' è nel cast!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024)su5, ilche stachi c'è nel! Sei pronto a passare un venerdì sera sul divano, immerso in una trama coinvolgente e ricca di emozioni? Allora non perdere "", ilturco che5 ha in serbo per te!5 ti offre una serata all'insegna della passione per il grande schermo e delle storie che toccano l'anima. Se sei amante deiche scavano nelle complesse dinamiche familiari, allora preparati ad essere conquistato da "", una pellicola turca che ti regalerà momenti di intensa emozione. E chi è la star del? La brillante Özge Gürel, un volto già familiare al pubblico italiano grazie ai suoi ruoli in "Cherry Season – Ingredienti d’amore" e "Mr Wrong – Lezioni d’amore".