Agresti | Carboni via dall’Inter? Ecco perché! Con Inzaghi mai

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una delle notizie delle ultime ore riguarda il pressing sempre più insistente del Marsiglia per, che conta di chiudere con l’Inter nelle prossime ore. Il giornalista, nel corso della trasmissione Radio Radio Mattino Sport e News, spieganon ci sarebbe spazio nella rosa di. IN USCITA – Valentinpuò lasciare l’Inter per il Marsiglia già nelle prossime ore. Si sta parlando di un prestito oneroso a circa quattro milioni di euro, con diritto di riscatto per portare il totale del cartellino a quaranta milioni complessivi e una clausola per il controriscatto. Cifre notevoli, per un ragazzo che a Milano ha avuto finora poche possibilità. Ma che potrebbe averne molte di più con Roberto De Zerbi all’OM. Della trattativa ne ha parlato Stefano, cercando di capireper un giovane comenon ci sia spazio nell’Inter.