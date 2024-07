AFFARI TUOI 2024 2025 | IL NUOVO LOGO I VECCHI PACCHI I CASTING IL REGOLAMENTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 26 luglio 2024)tra novità e ritorni.conduttore, Stefano De Martino, esulla scia del passato: tornano infatti idi una volta, simbolo del game show di Rai1 fin dall’esordio nel 2003.Conduce: Stefano De MartinoIn onda tutti i giorni da lunedì 2 settembre Da lunedì 2 settembre, torna alle 20.35, subito dopo il Tg1, il grande successo dell’access prime time di Rai1:. Grande novità la conduzione: alla guida del celebre gioco dei, infatti, ci sarà, per la prima volta, Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore sulla rete ammiraglia Rai. Il game show, che ha per protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese, torna con il suo meccanismo appassionante ma anche con alcune novità, anzi ritorni.