Volley Bergamo 1991 si parte con una doppia trasferta | la prima in casa contro Talmassons

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Due trasferte consecutive a Perugia e Busto Arsizio, poi lainla neopromossa: il calendario della nuova stagione, che partirà il 6 ottobre, ha riservato per ilun inizio lontano da Treviglio, dove le rossoblu debutteranno solo il 20 ottobre,di ripartire per altri due impegni tosti a Conegliano e Roma. “È un avvio di Campionato abbastanza impegnativo che ci obbliga a entrare in forma ilpossibile – commenta coach Carlo Parisi analizzando il calendario del Campionato 24/25 – perché ci ritroviamo ad affrontare quattro trasferte nelle prime cinque partite e perché iniziamo subitoavversarie alla nostra portata.