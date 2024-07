Tre nuovi agenti per la polizia locale di Cerveteri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Trediper. Si tratta degliFrancesco Calabrò, Francesco Palomba e Elisabetta Rossetti. Sono entrati ufficialmente in servizio lo scorso 15 luglio e lo rimarranno fino al 31 dicembre 2024. Assunti tramite concorso pubblico, andranno a rinforzare il Comando didi. Oggi pomeriggio, l’incontro e il saluto ufficiale ai treassunti da parte del Sindaco Elena Gubetti, dell’Assessore al Personale Alessandro Gnazi e della Comandante Cinzia Luchetti. “Come ogni anno nel periodo estivo procediamo all’assunzione a tempo determinato didi– ha dichiarato Alessandro Gnazi, assessore al Personale del Comune di– è infatti il periodo in cui i servizi e le richieste di intervento nel territorio, così come la popolazione, aumentano in modo sensibile.