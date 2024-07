Spider-Man | No Way Home lo spettacolare set LEGO della battaglia finale del film è in offerta su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Su, se fan di-Man: No Way, potete attualmente trovare il setche ricostruisce la sua, in sconto.-Man: No Way, in modo del tutto inaspettato e studiato, è riuscito a prendere per sé, fin da subito, l'interesse del grande pubblico sfruttando una serie di trovate pubblicitarie, e suggestioni atte esclusivamente ad alimentare la curiosità e l'hype dei fan dell'Uomo Ragno attuale. L'entusiasmo generale per questo nuovo episodio derivava proprio dalle tantissime speculazioni e teorie che gli appassionati non hanno tardato a costruire, riflettendo sul concetto di multiverso, per poi connettersi con una specifica nostalgia legata alle generazioni passate e al loro rapporto cinematografico con questo supereroe. Passato, presente e futuro hanno vorticato nella fantasia degli appassionati