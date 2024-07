Scherma Tommaso Marini | Sono pronto Ho fatto tutto quello che dovevo voglio divertirmi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il campione del mondo in carica, e numero uno del ranking mondiale, a caccia della sua prima medaglia olimpica. E’ uncaricoche sta volando alla volta delle Olimpiadi di Parigi 2024, per giocarsi le sue chance nel tabellone individuale del fioretto maschile”. Al debutto su questi palcoscenici, l’azzurro ammette all’ANSA: “molto emozionato,non vedo l’ora di affrontare questa mia prima Olimpiade: incrociamo le dita, ce la metterò tutta e speriamo di divertirci”. Il primo appuntamento,con l’individuale, è previsto per il 29 luglio, mentre la gara a squadre è in agenda il successivo 4 agosto, quandosarà sulle pedane assieme ai compagni Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi.