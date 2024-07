Scherma Olimpiadi Parigi 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Fioretto arma di punta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tre anni fa a Tokyo laitaliana aveva vissuto una dellepiù nere della sua storia. Dopo quarantuno anni l’Italia non riuscì a conquistare unad’oro, eguagliando il risultato negativo di Mosca 1980. Adesso ala spedizione azzurra si presenta con l’obiettivo non solo di cancellare la delusione giapponese, ma di confermarsi la nazione di riferimento come è successo agli ultimi Mondiali ed Europei. Ilsi presenta come sempre come l’di. Prevedere anche tre medaglie d’oro non è certo utopia, ma addirittura si può sognare un clamoroso poker. Tra le donne l’Italia si presenta per dominare: il trio Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto nell’individuale vede tre atlete tutte potenziali vincitrici; mentre la squadra (si aggiungerà Francesca Palumbo) è assolutamente la formazione numero uno al mondo.