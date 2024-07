Scherma l’arrivo del Canada nel novero delle nazioni medagliate è annunciato Si concretizzerà già a Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da Atene 1896 a Tokyo 2021, laha assegnato 668 medaglie, conquistate da ben 38 entità nazionali differenti. Alcune di esse sono ormai defunte e, per dare un’idea di quanto siano profonde le radici olimpiche della disciplina, basti pensare che l’attuale Repubblica Ceca non è salita sul podio solo come Cecoslovacchia, ma addirittura anche come Boemia! Tokyo ha accolto nella famigliasia l’Estonia che Hong Kong. Un focolare sempre più ampio, nel quale il prossimo ingresso appare. Parliamo del, un movimento in prepotente ascesa nel panorama schermistico. A livello individuale, i migliori risultati mai conseguiti dal Paese della foglia d’acero sono rappresentati dai quarti di finale raggiunti dalle fiorettiste Eleanor Harvey e Kelleigh Ryan rispettivamente a Rio de Janeiro 2016 e a Tokyo 2021.