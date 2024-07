Sanità Liguria | dal fondo nazionale 3 miliardi e 508 milioni 107 in più del 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Genova, 25 luglio 2024 - “Oggi in Conferenza delle Regioni è stato approvato con grande senso di responsabilità il riparto del2024. Alla– dichiarano il presidente ad Interim della RegioneAlessandro Piana e l’assessore allaAngelo Gratarola – spettano 3508di euro, con un aumento di 107di euro rispetto al, che aveva registrato uno stanziamento di 3,4di euro. Questo incremento di risorse è fondamentale per garantire un servizio sanitario rispondente alle esigenze della nostra popolazione, soprattutto in una regione con un alto tasso di anzianità come la nostra. Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, assicurando loro le migliori cure possibili”.