Parigi 2024 squalificata la britannica Charlotte Dujardin | cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rea di aver maltrattato il suo cavallo Scandalo acon vista sui Cinque Cerchi Olimpici. Alla vigilia della cerimonia inaugurale la, la più medagliata di sempre per il Paese (a quota sei, di cui tre ori, a pari merito con la ciclista Laura Kenny) che ha maltrattato il cavallo. L’atleta inglese è stata immortalata da un video poi diffusa dai social. Laè stata così costretta a ritirarsi dal Giochi diprima che arrivasse l’inevitabile sospensione dalla Federazione. Il video è diventato virale e trasmesso ovunque e l’inglese ha rilasciato poi un comunicato. “Quello che è successo è stato completamente fuori dal mio carattere e non riflette il modo in cui alleno i miei cavalli o alleno i miei allievi, tuttavia non ci sono scuse. Mi vergogno profondamente e avrei dovuto dare un esempio migliore in quel momento.