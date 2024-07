Palaspecchi la bonifica La proprietà non pulisce Ora interviene il Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal degrado alla pulizia. A seguito dell’inottemperanza nel provvedere urgentemente agli interventi finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, ilsi sostituirà alla, dando avvio ai lavori di somma urgenza per laambientale degli immobili e delle aree esterne del palazzo degli specchi, in via Alessandro Tassoni, per un importo complessivo di oltre 136mila euro. Dalle parole ai fatti: dopo la procedura di esproprio, si parte con i lavori. Il procedimento che darà avvio alla, del servizio ambiente e agricoltura del, è reso infatti necessario a causa della mancata ottemperanza della società Ferrara 2007 spa, proprietaria del complesso, a un’ordinanza contingibile e urgente da parte del primo cittadino Alan Fabbri.