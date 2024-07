Mondragone un’opposizione che s’oppone a giorni alterni fa male alla politica e alla città

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024). La tradizione toscana vuole che i ladri di Pisa di giorno facessero finta di litigare e di notte andassero a rubare insieme. Una storiella che spesso incalza a pennello con l’atteggiamento che assumono maggioranza e opposizione e che ci è venutamente di fronte ad una recente iniziativa. Come si ricorderà, dopo i nostri interventi sull’abnorme massa di multe per infrazione del Codice della strada, multe che posizionanoal top in Italia e presumibilmente elevate mediante apparecchi autorizzati ma non omologati (https://giornalenews.