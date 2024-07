Migranti la stretta del governo funziona | sbarchi in Italia in calo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Glideicontinuano a calare significativamente. Dopo aver raggiunto un record di arrivi nel 2023, l'ha registrato una riduzione di circa il 60% deglinei primi sei mesi del 2024. I fattori che possono aver contribuito a questosono molteplici e vanno dalle politiche migratorie più restrittive, alla cooperazione rafforzata con i paesi di origine e di transito in seguito agli accordi bilaterali stretti dall’con paesi come la Libia e la Tunisia.Inoltre, sulpotrebbe aver influito anche il fatto che iabbiano scelto rotte alternative, come nel caso delle Canarie di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. Infatti una diminuzione degliinpotrebbe significare un aumento degli arrivi in altri paesi europei.