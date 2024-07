Liliana Resinovich giallo senza fine | poco fa la notizia sul corpo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 luglio 2024)fa lasul– Novità importanti sul caso. Sono passati più di due anni e mezzo dal ritrovamento delvita della donna di Trieste scomparsa da casa nel dicembre del 2021 e ritrovata morta a gennaio, nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni. ( dopo le foto) Leggi anche:, la confessione del vicino di casa a “Quarto Grado” Leggi anche:, laimprovvisa: è tutto ancora aperto, cosa si attendefa lasulAncora non si è arrivati alla parola, nonostante le indagini e gli esami effettuati suldi. Quest’anno la salma è stata anche riesumata per una nuova autopsia, purtroppo però non è ancora chiara la data della morte della donna.