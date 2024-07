Jennifer Lopez | festa di compleanno a tema Bridgerton SENZA Ben Affleck video e foto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha scelto gli Hamptons, vicino New York, per celebrare il suo 55il marito.ha festeggiato il suo 55°con una, ampiamente documentata da. La stessa cantante e attrice ha condiviso unsu Instagram che riassume i momenti salienti del party tenutosi il 20 luglio negli Hamptons, New York. Il montaggio, accompagnato da una musica orchestrale, raccoglie immagini diintenta a celebrare insieme a numerosi ospiti, tutti vestiti ariproponendo lo stile della serie Netflix di Shonda Rhimes. A un certo punto delsi vedeche canta al microfono. Ilsi conclude con l'attrice che spegne