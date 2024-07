In attesa del primissimo Valentino by Alessandro Michele i profumi della maison sono diventati Haute Couture

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024)presenta Anatomy of Dreams, una collezione diispirata allo spirito edonistico di Roma. Una narrazione di sette sogni olfattivi per sette storie di fragranze esclusive, realizzate dalle mani dei migliorieri in omaggio ai sogni. Tra passato, presente e futuro. La storia parte dall'immaginario di un palazzo romano dove ogni porta nasconde una sensazione, un ricordo, come un viaggio fatto di infiniti percorsi e infinite possibilità. C'è il Teatro Privato, la Sala dei Banchetti barocca, il Giardino Romantico, la Scala Segreta, il Salone delle Prove, il Tetto Romano, la Sala Nascosta: le sette stanze del Palazzo rivelano una silhouette iconica di vetro bugnato definita da un corpo e una collezione di sogni, intrecciati con le note e i colori più cari.