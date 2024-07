Goffredo Bettini Pd e il campo largo | Non cooptiamo Italia viva Serve nuova forza liberale alleata della sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), nelle due coalizioni tutti alla ricerca del fantomatico centro. Si vince al centro, dunque, come lei aveva ipotizzato tempo fa? "Si vince rafndo il Pd, un partito pluralista, critico, con una vocazione di governo – esordisce netto colui che è considerato il grande vecchio, il suggeritore-regista di tanti passaggi del Nazareno e non solo –. Personalmente sono anche impegnato a definire meglio e ad allargare un’area di, presente ma frammentata. Dall’89, in Occidente, si è spenta la speranza di un mondo più umano e più giusto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: aumento delle disuguaglianze, crisi democratica e guerra". Ma il Pd conserva più anime e più vocazioni. "Nel Pd stanno insieme diverse sensibilità e culture. È un partito ispirato all’unità e alla Costituzione.