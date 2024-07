Ginnastica artistica le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista nelladi. La nostra Nazionale si presenterà ai Giochi con alcunedi, sperando di concretizzarle e di portare a casa almeno un alloro dopo che la spedizione di Tokyo 2020 portò in dote l’argento al corpo libero firmato da Vanessa Ferrari. Riflettori puntati sulla formazione femminile, che scenderà in pedana con l’intento di salire sul podio nella gara a squadre. Le Campionesse d’Europa ci riprovano dopo aver accarezzato il bronzo agli ultimi Mondiali e dopo il quarto posto dell’ultima edizione a cinque cerchi.