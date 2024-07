Febbre da ballo a Grottaglie | ritorna il Galà della Daniel’s Dance School

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

L'associazione sportiva dilettantisticatorna sotto i riflettori con il suo 19° GalaDanza Sportiva, un evento attesissimo che promette di regalare una serata di puro spettacolo e competizione. L'appuntamento è fissato per domenica 28 luglio in Piazza Regina Margherita a. Durante la serata, atleti e atletesi sfideranno in performance mozzafiato, gareggiando per conquistare il titolo di vincitori assoluti di questa edizione. La particolarità delrisiede nella modalità di votazione: una giuria tecnica, affiancata da una giuria popolare composta dal pubblico, esprimerà il proprio giudizio tramite un sistema multimediale innovativo. L'evento non sarà solo una competizione, ma anche un'occasione per rivivere l'emozione del grande show televisivo "Ciao Darwin".