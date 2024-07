Comunicato Ufficiale | il calciatore del Napoli è stato ceduto pronto per la nuova avventura

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cessioneproprio in questi minuti per il: è arrivato anche ildel club, l’attaccante va via. Illavora sulle cessioni e lo fa con la lungimiranza di chi sa bene cosa serve in questo momento ad Antonio Conte, ma allo stesso tempo non vuole depauperare investimenti fatti in tempo brevi. Da Lindstrom a Gaetano, passando per Mario Rui e Ostigard, per loro si prospetta un futuro lontano dall’azzurro anche se per alcuni l’addio sarà soltanto momentaneo. Oltre alla prima squadra, che anche un mercato “nascosto” che riguarda quello delle giovanili, con poco clamore ma al tempo stesso con un’importanza rilevante soprattutto per il futuro della maglia azzurra. In questi minuti è stata resala cessione di Gianluca Vigliotti, centravanti classe 2005 che andrà a farsi le ossa in Serie C.