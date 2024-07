Bjorkman | Sinner che peccato Ma fermarsi a volte è necessario Musetti da podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cagliari, 25 luglio – "E' unchenon sarà alle Olimpiadi, visto il modo in cui ha giocato quest'anno e i risultati eccellenti che ha ottenuto". A commentare il forfait del tennista azzurro, fermato da una tonsillite, è Jonas, ex numero 4 del mondo e vincitore di tre Coppe Davis con la Svezia.è a Cagliari, dove sta guidando la squadra maschile svedese ai FIP European Padel Championships. "Penso che ci tenesse ad andare, avrebbe avuto ottime possibilità per una medaglia. E' stato sfortunato, ma anon ci si può fare nulla: spingere troppo può essere controproducente, il fisico può cedere si rischia qualcosa di più serio. Bisogna essere attenti anche a questo. A me è successo alle Olimpiadi di Atene, quando ero già lì, ho provato a giocare con un problema muscolare agli addominali perché non c'erano sostituti, ma alla fine non ho retto.