Belen Rodriguez chiude con il passato e parla del ritorno in televisione | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si prepara per la rinascita,, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, una fase di depressione, l’assenza dalla TV e la fine della collaborazione con le reti Mediaset. Ebbene sì, la showgirl argentina intende ricominciare da zero, dandosi ad una svolta personale e professionale. Tanto che in una nuova intervista che ne anticipa i futuri progetti, come un doppioin TV,cita sembra auspicarsi di essere presto vista come una brava conduttrice più che come una bella modella.torna a raccontarsi: l’intervista che svela il futuro dell’argentina Incalzata dalle domande intimiste in una intervista concessa a TV, Sorrisi & Canzoni non nasconde la gratitudine provata verso le colleghe conduttori Maria De Filippi e Mara Venier,