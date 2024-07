Avanti con Leonardo e voli civili Iaia FdI | bene diversificare E l’Aeroporto  di Taranto – Grottaglie non può più aspettare

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano“L’accordo concluso la notte scorsa tra la governance die le organizzazioni sindacali è una buona notizia per il nostro territorio ed è in linea con quanto da noi richiesto ripetutamente, vale a dire superare la monocommittenza dello stabilimento didiversificando le attività.Questa novità rappresenta una boccata di ossigeno per i dipendenti dello stabilimento die per le aziende dell’indotto.Registriamo anche in maniera assolutamente positivo l’approccio costruttivo assunto dalle organizzazioni sindacali.