Un doppio evento per il gran finale del festival InDanza&InArte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Unper ildi InDanza&InArte. Ildedicato alla danza, giunto alla dodicesima edizione, volge al termine con due appuntamenti che venerdì 26 luglio e domenica 28 luglio proporranno momenti di spettacolo aperti alla cittadinanza e finalizzati a condividere la ricchezza, la varietà e le emozioni dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme. InDanza&InArte, infatti, è promosso dall’associazione culturale Progetti Per La Danza con il patrocinio di Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d’Arezzo proprio con la volontà di veicolare le suggestioni caratteristiche del mondo del ballo attraverso iniziative che andranno in scena in alcuni dei luoghi più belli e ricchi di arte del centro storico, con la partecipazione di compagnie e artisti di spessore internazionale.