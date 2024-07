Un contratto da 62 milioni per la bonifica della falda a Piombino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)– Aè stato sottoscrittoda oltre 62per. “La riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area diè un obiettivo che abbiamo perseguito con grande determinazione e finalmente siamo arrivati a un passaggio cruciale: Invitalia ha sottoscritto con l’aggiudicatario il, da oltre 62,3, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza operativanelle aree demaniali dello stabilimento siderurgico”. Il presidenteRegione Toscana Eugenio Giani e l’assessora all’ambiente Monia Monni sottolineano così l’importanza di un passaggio di grande rilevanza per la città. “Si tratta di un intervento – dice ancora Giani – funzionale anche al riutilizzo produttivo dell’area e che costituirà una delle azioni di risanamento e riqualificazione territoriale più significative del panorama nazionale”.