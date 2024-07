Terremoto-Milan | salta un affare fatto e un big se ne va Chi arriva tifosi rossoneri sconcertati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo settimane di apparente immobilismo, ilsembra aver dato l'accelerata decisiva per il mercato estivo e la nuova squadra da affidare a Paulo Fonseca. In attacco è giàto Alvaro Morata, è statoun primo contratto al baby-gioiello Francesco Camarda e ora ci sono altri obiettivi sul tavolo vicini a una concretizzazione. In realtà, però, quello che sembrava più vicino, cioè Youssuf Fofana, centrocampista francese del Monaco, ora sembra destinato ad altri lidi. L'interessamento di Atletico Madrid e Manchester United ha avviato un'asta alla quale inon sono interessati, così come non hanno intenzione di sborsare ora una cifra minima di 35 milioni. Furlani vuole spenderne 10 in meno, perciò la distanza sembra ora importante. Si valutano alternative, la prima è Adrien Rabiot, svincolatosi dalla Juventus, ma dall'ingaggio pesante, almeno 7,5 milioni.