Kamala Harris attacca di nuovo Trump | Vuol tornare a un passato buio ma noi siamo il futuro e vinceremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilcontro il. Lo aveva fatto capire nel suo primo comizio da candidata Dem alle prossime Presidenziali Usa e lo ha ribadito anche mercoledì, dal palco di Indianapolis:sta usando contro Donaldl’arma con la quale il tycoon ha colpito senza tregua Joe Biden, quella dell’età. Se martedì ha rimarcato gli oltre 20 anni di differenza, nella sua seconda uscitaha sottolineato che in questa campagna elettorale “di fronte a due visioni contrapposte, una che guarda ale una al. Noi crediamo e combattiamo per uncon una sanità abbordabile, senza povertà infantile, con un’economia per la classe media, dove le donne possono decidere sul proprio corpo”.