Incendio al parco auto del carcere di Rebibbia | in fiamme mezzi per il trasporto dei detenuti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – “La FP CGIL apprende con sgomento dell’che ha coinvolto ildeldi. Un vasto, causato dacombustione, ha interessato seiadibiti aldeipresso la struttura NTC – Nucleo Traduzioni Cittadino”. Lo dichiarano in un comunicato stampa il coordinatore regionale FP Pierluigi Acunzo e il segretario generale FP CGIL Francesco Frabetti. “Sebbene i Vigili del Fuoco siano intervenuti tempestivamente per domare le, – proseguono – il quartiere e ilsono stati invasi da un denso fumo, e sembrerebbe che due persone siano rimaste intossicate. Questa situazione mette in luce un problema grave e inaccettabile: la precarietà delle condizioni delle carceri italiane sta raggiungendo livelli critici.