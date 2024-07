Forza Italia lancia la Tosi e candida Frisoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sta via via definendo la squadra deiti per le regionali. E dopo il nome di Renata, emerso nei giorni scorsi, arriva l’ufficialità per Davide, ex consigliere, vicecoordinatore comunale del partito nella città di Rimini. Gli azzurri stanno cercando di mettere in campo una squadra che possa intercettare molte preferenze. L’accordo a cui si sta lavorando con le civiche di Riccione, cosa che aprirebbe allatura della, rientra proprio in questo quadro. A dettare la strategia è stato lo stesso ministro Antonio Tajani. Solo intercettando quante più preferenze possibili e unendosi con le civiche,avrà più chance di eleggere un consigliere regionale. Missione difficile, perché a Rimini FI dovrà fare meglio di altri collegi in regione, ma non impossibile.