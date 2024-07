Evasione fiscale e finte coop | la procura di Milano sequestra 121 milioni di euro ad Amazon Italia Transport

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Corrieri, formalmente dipendenti dierative, controllati nelle consegne, dagli stabilimenti di stoccaggio fino al cliente, attraverso un software-algoritmo creato e usato da. È per questo “meccanismo fraudolento” tuttora “in atto”, “con rilevantissime perdite per l’erario e situazioni di sfruttamento lavorativo”, che ladiieri ha disposto il sequestro di oltre 121diper frodea carico della filialena del colosso statunitense dell’e-commerce. Un presunto “sistema” di “somministrazione illecita di manodopera” che, anche per le tariffe che ha potuto praticare sul mercato, sarebbe andato “a tutto vantaggio disrl”, società colpita dal sequestro deciso oggi dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì.