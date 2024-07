Contro esondazioni e frane Dalla Regione 156 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un piano da oltre 15,6per un totale di 42 interventi in dieci province della Lombardia. Sono i numeri del nuovo Programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici. "Con questo piano – spiega Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – abbiamo voluto dare un forte segnale di vicinanza ai tanti comuni e cittadini che da tempo vivono situazioni di disagio. Questi fondi finanzieranno opere di messa in sicurezza delle zone oggetto die sistemazione delle sponde e degli argini fluviali. La difesa del suolo è un obiettivo strategico per la Lombardia: basti pensare che negli ultimi cinque anni le risorse investite in questo ambito ammontano a circa un miliardo".