Uccise la cugina Stefania Rota Condannato a 15 anni e otto mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) È statoa 15e 8Ivano Perico, 62, ex agente di commercio e rappresentante di birre, a processo per l’omicidio della, sua coetanea, avvenuto al culmine di una lite scoppiata per motivi catastali (per via di un capannone di proprietà della vittima che confinava con la casa di Perico). La sentenza è stata pronunciata in Corte d’assise dal presidente Patrizia Ingrascì. Caduta l’aggravante dei motivi abbietti contestata dalla pm Letizia Ruggeri), l’imputato, assistito dall’avvocato Roberta Campana, ha potuto accedere al rito abbreviato, con lo sconto di un terzo della pena. Il delitto è avvenuto l’11 febbraio 2023, nell’abitazione di, a Mapello.