Tremila migranti a piedi verso i confini Usa vogliono entrare prima dell’elezione di Trump e sono già un problema per Harris

(Di martedì 23 luglio 2024)dimarciano ala frontiera tra Messico e Guatemala con l’intenzione di raggiungere gli Stati Uniti. Come sempre, la carovana è partita con un tam-tam sui social network da Ciudad Hidalgo, nel sud del Messico vicino a un fiume che segna il confine con il Guatemala. È composta per lo più da famiglie con minori provenienti da decine di Paesi, non solo dell’America Latina. La partenza del gruppo diè coincisa con il ritiro di Joe Biden dalla corsa per le presidenziali Usa di novembre e si candida a diventare uno dei centri della campagna elettorale, che sul tema migratorio è già stata infervorata dalle dichiarazioni di Donalde del suo vice J. D. Vance.