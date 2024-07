Superbike | Nicolò Bulega unico baluardo contro la furia turca

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Uno sfidante inatteso e un favorito poco quotato. Sembra davvero essersi capovolto questo Mondiale 2024 diche vede Toprak Razgatl?o?lu leader della classifica iridata, con la sua BMW che primeggia anche nei Costruttori, e il rookiesuo sfidante più prossimo dopo le bandiere bianche sventolate, copiosamente, dal campione del mondo Alvaro Bautista. Il ragazzo di Borgo Panigale, numero undici della griglia, è l’della SBKlaincessante del centauro turco. Le parole di: “Mi godo il momento e non penso alla classifica” (Credit foto – pagina Facebook ufficiale del pilota di Aruba Racing Ducati)“Quando Toprak mi ha superato ho provato a stare con lui, ma ho visto subito che non era possibile. A quel punto ho cercato di incrementare il mio vantaggio nei confronti dei miei inseguitori per assicurarmi la seconda posizione.