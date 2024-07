Spal ricorso rifiutato | confermato il meno tre Niente sconti sulla penalizzazione inflitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La Corte federale d’Appello haladi tre punti allaquindi al club biancazzurro, che comincerà il campionato di serie C con una zavorra non indifferente. Poco più di due mesi fa – per la precisione il 17 maggio – in seguito a una segnalazione della Covisoc il Procuratore federale aveva deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Alessandria, Brindisi e, e contestualmente i propri rappresentanti (per la società di via Copparo il presidente Joe Tacopina). Come è noto, laè stata deferita "per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio". E a metà giugno il Tribunale federale nazionale ha provveduto a infliggere al club biancazzurro tre punti di