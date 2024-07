Roma | cadono calcinacci dalla Tangenziale riapertura nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - Questa notte i Vigili del fuoco hanno chiuso la tratta ditra la galleria NCI (Nuova circonvallazione interno) e la circonvallazione Tiburtina, in corrispondenza dello svincolo A24, per cause dovute a distacco del copriferro in calcestruzzo all'intradosso dell'impalcato. Dai controlli effettuatisocietà incaricata della sorveglianza e monitoraggio dei ponti del Dipartimento dei Lavori pubblici diCapitale non risultano problemi statici sulle strutture. La ditta incaricata per il pronto intervento è repentinamente intervenuta per la messa in sicurezza dell'impalcato con battitura e distacco meccanico delle parti pericolanti. Successivamente verrà programmato il ripristino delle parti ammalorate che non fanno quindi parte dell'attuale intervento.